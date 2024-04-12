مصرع طفلين شقيقين فى حادث تصادم بالشرقية

لقى طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي، بوصول طفلين شقيقين جثة هامدة، وذلك إثر وقوع حادث مروري.



وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة الطفلين التي أودت بحياتهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز الإبراهيمية.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثتى الطفلين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.