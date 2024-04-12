الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفلين شقيقين فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي، بوصول طفلين شقيقين جثة هامدة، وذلك إثر وقوع حادث مروري.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة الطفلين التي أودت بحياتهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز الإبراهيمية.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثتى الطفلين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

مصرع حادث تصادم محافظة الشرقية دراجة نارية طفلين شقيقين مستشفى الابراهيمية المركزى

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