الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ننشر صور مسن قُتل على يد جاره حرقًا فى بولاق الدكرور

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة مأساوية، حيث نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتدخل "محمد" لفض المشاجرة بينهما إلا أن أحد افراد المشاجرة سكب عليه بنزين وأشعل النيران في جسده ليسقط جثة هامدة في الحال. 

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وحصلت" الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "محمد مشرف" والذي قُتل على يد جاره حرقًا أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت أمام منزله في بولاق الدكرور.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بإشعال شخص النيران في جسد مسن بأحد الشوارع بدائرة القسم ،على الفور انتقلت رجال الشرطة لمكان البلاغ وعثر على جثة "محمد مشرف" يبلغ من العمر 60 عامًا، مصاب بحروق خطيرة بمختلف أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، حيث تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم وعامل آخر بالشارع، فقام المتهم بإحضار جركن بنزين واضرم النار في الضحية ولاذا بالفرار.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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منطقة بولاق الدكرور مشاجرة جثة هامدة أشغل النيران المجني عليه

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