الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عامل بتهمة الشروع في قتل عاطل فى بولاق الدكرور

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، حبس عامل بتهمة الشروع في قتل عاطل طعنًاا بسلاح أبيض خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين عامل وعاطل بسبب قيام الثاني بسرقة باكو بسكوت من داخل سوبر ماركت محل عمل الأول، فقام العامل بالتشاجر مع العاطل وطعنه بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته وجري نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 كان قد تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم.

تم ضبط المتهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس عامل الشروع في قتل مشاجرة بولاق الدكرور حوادث الدستور

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