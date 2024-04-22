طعنة فى القلب.. ننشر صور شاب قتل على يد فتاة بالطالبية

شهدت منطقة الطالبية واقعة مأساوية صعبة، حيث أقدمت فتاة على طعن شاب بسكين بسبب مشاكل على أولوية الركوب.

حصلت" الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "خالد محمد" والذي قُتل على يد فتاة بطعنة نافذة في القلب بمنطقة الطالبية، بسبب خلافات نشبت بينهما على أولوية ركوب "توك توك".

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبسأل شهود العيان تبين نشوب مشاجرة بين شاب يدعى "خالد محمد" وفتاة تعمل في بيع الخضروات بسبب أولوية ركوب "توك توك".

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمة، وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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