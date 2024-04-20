السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

حبس
حبس

تستمع النيابة العامة بالجيزة، اليوم، إلى أقوال موظفة بمدرسة خاصة تتقدم ببلاغ ضد حارس عقار بمنطقة الطالبية تتهمه بالدخول عليها مسكنها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث، واستدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله.

واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة التي قالت إنها موظفة وتفاجأت بحركة غريبة بجوار سريرها في غرفة النوم لتجد بعدها حارس العقار أمامها وعندما حاولت الصراخ وضع الوسادة على وجهها كاتمًا نفسها ثم هدأت فتركها وفر هاربًا.

تلقت قسم شرطة الطالبية بلاغًا من مساعدة مدير مدرسة خاصة تدعي فيه تسلل حارس العقار محل سكنها، بالدخول عليها غرفة نومها وعندما صرخت وضع الوسادة على وجهها حتى هدأت وبعدها لاذ بالفرار.
تم تحرير محضر بكل ادعاءات المبلغة وعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة بالجيزة الطالبية حارس عقار مدرسة غرفة نوم منطقة الطالبية

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موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

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