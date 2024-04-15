الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة زملكاوية.. الجماهير تحتفل بأول الأهداف في شباك الأهلي

مبارة القمة
مبارة القمة

احتفل عدد كبير من جماهير الزمالك المحتشدين أمام الشاشات على المقاهي، بـ الهدف الأول للقلعة البيضاء في شباك الأهلي، في إطار مواجهات الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الأهلى بهدف سيف الجزيرى

مباراة القمة.. طلاب مصريون وأفارقة يستعدون للقاء الأهلى والزمالك بمحيط جامعة القاهرة (صور)

ورصد “الدستور” احتفال جماهير الزمالك بالهدف الأول الذي أحرزه اللاعب سيف الدين الجزيري في شباك حارس عرين الأهلي مصطفى شوبير.

وانتهت أحداث الشوط الأول من  القمة 127 بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي، في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مبارة الأهلي والزمالك 

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويحل الأهلي في المركز التاسع بـ 21 نقطة، ولعب 10 مبارايات، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة ولعب 12 مباراة، ويتصدر بيراميدز الدوري برصيد 32 نقطة ولعب 15 مباراة.

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