الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف على مقاهي القمة 127 بين الأهلي والزمالك (صور)

مبارة القمة
مبارة القمة

توافد عدد كبير من جماهير الأهلي والزمالك على المقاهي استعدادًا لمشاهدة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، ضمن إطار الجولة العاشرة المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحرصت جماهير الناديين على التوافد إلى المقاهي مبكرًا قبل ساعات من انطلاق المباراة، التي كان من المقرر بدايتها في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وسادت الأجواء الحماسية بين جمهور الفريقين، فرحًا بمتابعة مجريات اللقاء.

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مبارة الأهلي والزمالك 

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويحل الأهلي في المركز التاسع بـ21 نقطة ولعب 10 مبارايات، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة ولعب 12 مباراة.

ويتصدر نادي بيراميدز الدوري برصيد 32 نقطة، ولعب 15 مباراة.

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جماهير الأهلى والزمالك المقاهي المباراة الكرة المصرية الدوري المصري الممتاز

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