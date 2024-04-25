الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عنده سرطان منذ ولادته.. عم مصطفى بيشيل ابنه على ضهره لتلقي العلاج

عم مصطفي
عم مصطفي

يحمل ابنه البالغ من العمر 33 عاما، على ظهره، يذهب به إلى كل مكان، رزق عم مصطفى بابن من ذوي الهمم، ولد بعجز كامل في أطرافه.

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التقت “الدستور” عم مصطفى للوقوف على سر حمله لإبنه في كل مكان يذهب إليه، وحكايته مع العجر الكامل الذي ولد به أبنه الذي أصبح شاب في 33 من عمره.

قال عم مصطفى، في فيديو مصور عرض على الصفحة الرسمية على جريدة « الدستور» على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إنه يذهب بابنه ليعطيه جلسات العلاج الطبيعي في عدد من المستشفيات الحكومية والجمعيات الأهلية على أمل شفاءه، معلقًا: “سخرت نفسي لعلاج ابني ولا أعمل لأن جلسات ابني هو الأهم”.

أوضح عم مصطفى، أن أبنه مصاب بالسرطان، ولذلك فهو يذهب به إلى المستشفيات من أجل تلقي جلسات الكيماوي، منوهًا: “السائقين بيرفضوا يركبوني معاهم علشان حالة ابني”.

لمزيد من التفاصيل عن حكاية عم مصطفى يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي: 
 

 

عم مصطفى يحمل ابنه عجر كامل ذوي الهمم السرطان جلسات كيماوي علاج طبيعي

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