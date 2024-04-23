الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد عبدالعزيز يلتقط صورة مع الشاب صاحب واقعة عزاء شيرين النصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قابل  الفنان أحمد عبدالعزيز، الشاب الذي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قابله أثناء تواجده في عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، وحاول التقاط صورة معه، إلا أن الفنان أحمد عبدالعزيز قابله بالرفض الشديد، والاستهجان بسبب محاولة الشاب وضع يديه على كتفيه.

وتصدر الثنائي محركات البحث الإلكتروني بسبب هذا التصرف الذي وصفه البعض بغير اللائق مع فنان بحجم الفنان أحمد عبدالعزيز.
وأعرب الفنان أحمد عبدالعزيز عن سعادته، لمقابلة الشاب الذي قدم له اعتذارا عما بدر منه دون قصد، وذلك بسبب الازدحام الشديد حينها وقت العزاء، ما جعله يفقد أعصابه ولم ينتبه إلى ما بدر منه تجاه الشاب.
وتابع عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أصريت على مقابلة الشاب حتى لا أتسبب في كسر خاطره بسبب الصورة، والتقطنا صورا سويا وهو الأمر الذي أسعدنا".

 

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الفنان أحمد عبد العزيز أحمد عبد العزيز الاحتياجات الخاصة لمقابلة الشاب الازدحام الشديد

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