الثلاثاء 16 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

دوبليرعادل إمام والفنان أحمد عبدالعزيز يؤديان واجب العزاء في الراحلة شيرين سيف النصر (صور)

جانب من عزاء شيرين
جانب من عزاء شيرين سيف النصر

حرص دوبليرعادل إمام والفنان أحمد عبدالعزيز على تأدية واجب العزاء في الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين. 

 

بدء عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بمسجد الحامدية الشاذلية

مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر يكشف عن اللحظات الأخيرة من حياتها

وتقام مراسم العزاء للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر اليوم الثلاثاء، في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب تأتي هذه المراسم بعد أن أعلن شقيقها شريف سيف النصر عن وفاتها في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد الفنانين الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بكلمات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي وخلال تصريحات إعلامية كما نعت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي قالت فيه: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة شيرين سيف النصر كما تتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة شيرين سيف النصر؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما عبر عدد من الفنانين عن حزنهم على وفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم نهال عنبر، ونادية الجندي، ونبيلة عبيد، ودينا، ويسرا، وإيمي سمير غانم وسماح أنور، وأحمد عبدالعزيز.

وكتبت نادية الجندي عبر حسابها بموقع اكس: "خالص التعازى لكل محبيها وأسرة الفنانة الراحلة ‎شيرين سيف النصر ربنا يرحمها يارب، البقاء لله".

فيما أعرب الفنان أحمد عبد العزيز عن صدمته لرحيل زميلته شيرين سيف النصر خلال مداخلته لأحد البرامج التلفزيونية، مؤكدًا أنها كانت فنانة جميلة شكلا ومضمونا وأشار إلى أنه عمل معها في عدة أعمال فنية،منها مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" ومسلسل "المال والبنون الجزء الثاني"، بالإضافة إلى فيلم "كلهم في جهنم" مقدما في النهاية التعازي لأسرتها.

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الفنان أحمد عبدالعزيز دوبليرعادل العزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف مسجد الحامدية الشاذلية

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