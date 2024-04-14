الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر يكشف عن اللحظات الأخيرة من حياتها

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

قال خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، إن سبب وفاة الفنان شيرين سيف النصر هو إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، معبرًا: "مكنتش تعبانة خالص، وضغطها كان واطي بقالها فترة".

عزاء شيرين سيف النصر 

وأكد خالد محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر "صدى البلد"، أن ما حدث بشأن عزاء الراحلة شيرين سيف النصر ما هو إلا سوء فهم فقط لا غير، وسيتم إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب مباشرة.

الموت المفاجئ 

وتابع: "كنا قاعدين نتفرج على التليفزيون سوا عادي، وفجأة قالتلي أنا تعبانة ومصدعة، فاقترحت عليها الذهاب إلى المستشفى، وقمت بالاتصال بالإسعاف وتم نقلها على الفور، ولم تمكث طويلا حتى توفاها الله".

صالة التحرير صدى البلد عزاء شيرين سيف النصر محيي الدين خالد محيي الدين

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