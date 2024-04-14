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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سناء منصور تتقدم بخالص العزاء لأسرة وجمهور الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

تقدّمت الإعلامية سناء منصور، بخالص التعازي لأسرة الفنانة شيرين سيف النصر بعد وفاتها، أمس السبت، بصورة مفاجئة جراء هبوط حاد في الدورة الدموية.

رحيل شيرين سيف النصر 

وقالت الإعلامية سناء منصور، خلال تقديم برنامجها "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "دي إم سي"، إنّ شيرين سيف النصر تعتبر واحدة من أكثر الفنانات المصريات شهرة وشعبية في فترة التسعينيات.

أبرز أعمال الراحلة شيرين سيف النصر

وأضافت في حديثها، أن الفنانة شيرين سيف النصر قدمت الكثير من الأعمال الفنية الممتعة، مثل مسسلات "ومن الذي لا يحب فاطمة"، و"اللص الذي أحبه"، و"المال والبنون"، وفيلمي "النوم في العسل"، و"أمير الظلام".

وتابعت:" شيرين هي ابنة إلهام سيف النصر، الذي يملك باعًا طويلة في مجال الإعلام، كما أن والدتها الراحلة "ليلى" شقيقة الملكة الراحلة علياء قرينة الملك حسين ملك الأردن الراحل.

وتابعت: "شيرين طلبت الهدوء في تشييع جثمانها وهي تعي المهازل التي تحدث في الجنازات للمشاهير".

شيرين سيف النصر رحيل شيرين سيف النصر دي ام سي السفيرة عزيزة

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