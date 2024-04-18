أحمد عبدالعزيز يواجه انتقادات حادة بعد تصرفه مع شاب من ذوى الهمم (فيديو)

أثار الممثل أحمد عبدالعزيز الجدل، خلال الساعات الماضية، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غضب الجمهور من رد فعله في التعامل مع أحد الأشخاص من ذوي الهمم، خلال عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، منذ أيام، وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، إذ حضر نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والفنان محمد أبوداود، والإعلامي طارق علام، والكاتب والإعلامي محمد الغيطي، والفنان أحمد عبدالعزيز.







وقد انفعل الفنان أحمد عبدالعزيز على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب منه ألا يلمسه، في حين كان يحاول الشخص التقاط صورة تذكارية معه.



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