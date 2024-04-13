السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خروجة العيد.. أهالى الجيزة: "الوقفة على الكورنيش هى فرحة عيد الفطر"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توافد العديد من المواطنين بأسرهم وأطفالهم على كوبري جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، للاحتفال بعيد الفطر، إذ يعتبر كورنيش الجامعة ملاذًا آمنًا لهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

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والتقط الأطفال العديد من الصور التذكارية برفقة أصدقائهم وذويهم، كما تناولت بعض الأسر الطعام وسط الهواء الطلق، فيما أخذ الشباب يمارسون هواياتهم مع رياضة كرة القدم.

 

وحرصت قوات الأمن على تكثيف تواجدها في محيط كوبري جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، لتأمين احتفالات الأهالي خلال أيام العيد، كما تواجدت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف في محيط الحديقة تحسبًا لأي حالات طارئة.

 

في هذا السياق التقى «الدستور» عددًا من المواطنين الذين يحتفلون بعيد الفطر المبارك على كوبري جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، للوقوف على تأثير هذه النزهة عليهم.

قال عبدالله محمود، 29 عامًا، أحد سكان منطقة فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة لـ«الدستور» إن الأسرة عادًة ما تخرج في الأعياد والمناسبات للوقوف على كوبري جامعة القاهرة من أجل الشعور بنسيم الهواء، منوهًا: «العيد بالنسبة لينا هو الخروجة للنيل، الأطفال بيتبسطوا أوي بالنيل والهواء والأغاني».


فيما التقطت منة سيدة محمود، 61 عامًا، إحدى سكان منطقة فيصل، التابعة لمحافظة الجيزة أطراف الحديث قائلة لـ«الدستور» إنها تخرج للتنزة على النيل في العيد منذ أكثر من 30 عامًا، معقبة: «بنركب مركب بنفرح ونفرح الأطفال بالعيد، حتى لو مش معايا فلوس باجي أقف على النيل الهواء ببلاش».


وأضاف كريم أحمد، 18 عامًا، أحد سكان منطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة لـ«الدستور» أنه خرج لكوبري الجامعة برفقة أصدقائه للتنزه في العيد، والشعور ببهجته.

 

يأتي ذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر الاحتفال به حتى غدٍ الأحد حسب الإجازة الرسمية التي أقرتها الحكومة.

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عيد الفطر المبارك العيد الجيزة محافظة الجيزة الهرم فيصل كورنيش النيل جامعة القاهرة

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