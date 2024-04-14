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تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور: مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والتقزم أعطت لأولادنا بعض الإرشادات الصحية

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و915 ألفا و689 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرةالرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب.

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في هذا السياق التقت «الدستور» عدد من طلاب المرحلة الابتدائية الذين وقع عليهم الكشف المبكر الذي أقرته وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، للوقوف على تأثرهم بالمبادرة.

قال إبراهيم عبدالعزيز، ولي أمر أحمد إبراهيم طالب من المرحلة الإبتدائية في محافظة الجيزة، لـ «الدستور» إن المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم من أعظم المبادرات التي أطلقت للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الأمراض التي قد تضر بصحتهم في سن مبكر.

وأوضح عبدالله محمد، ولي أمر محمود عبدالله طالب من المرحلة الإبتدائية في محافظة الجيزة، لـ «الدستور» أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم مهمة بشكل كبير جدًا، معقبًا: «المبادرة كشفت عن إصابة أبني بالأنيميا والدكاتره كتبوله الأدوية وخدها بشكل مجاني تمامًا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف حسن عيد، ولي أمر محمد حسن، طالب من المرحلة الإبتدائية في محافظة الجيزة، لـ «الدستور» أن الرئيس السيسي بذل جهد كبير في حماية صحة الأهالي وخاصًة الأطفال.
 

وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في العمل حتى نهاية العام الدراسي الحالي بجميع محافظات الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم المرحلة الابتدائية عبدالفتاح السيسي محمد حمدى زكى طلاب المرحلة الابتدائية الانيميا السمنة التقزم

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