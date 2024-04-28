الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

طعنات متفرقة.. ننشر صور شاب قُتل على يد مأذون بإمبابة

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة إمبابة حادثًا مأساويًا حيث أقبل مأذون على قتل صاحب سوبر ماركت أمام ابنته الصغيرة. 

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وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "وليد ممدوح" والذي قُتل على يد مأذون بعددة طعنات نافذة في جسده.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة إمبابة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مأذون وصاحب سوبر ماركت وسقوط قتيل، بسبب خلافات سابقة بينهما، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتبين أن المتهم إنهال على المجني عليه بسلاح ابيض مما أدى إلى مقتله.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم نقل المجني عليه إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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إمبابة منطقة إمبابة قتل صاحب سوبر ماركت المجني عليه مأذون

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