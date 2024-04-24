الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلي

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة من مسؤول بإحدى شركات نقل الأموال، وبرفقته فني ماكينات صراف آلى بذات الشركة، حيث قرر الشاكى اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يقدر بحوالي 5 ملايين و800 ألف جنيه بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك التي تتولى الشركة مسؤولية تغذيتها بالأموال، واتهم فني الماكينة المرافق له لمسؤوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.


وبعمل الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه.

وأرشدا عن كمية من المشغولات الذهبية مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و15 جهاز حاسب آلى تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة إمبابة شركات نقل الأموال ماكينات صراف آلي قطاع الأمن العام المشغولات الذهبية

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