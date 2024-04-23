إحالة عصابة سرقت سولار بحوالي 5 ملايين جنيه للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة الكلية 6 متهمين بالاستيلاء على 100 طن سولار والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول والمنصرفة إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في القضية رقم ٧٥١ لسنة ٢٠٢٤ جنح قسم مصر القديمة والمقيدة برقم ٣٠ السنة ۲۰۲٤ كلي جنوب القاهرة.

وكشف أمر الإحالة في القضية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما يتم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "عادل إ" ٥٧ سنة، أمين مخزن الوقود بجراج أثر النبي، و" نبيل ع"46 سنة، مدير قسم الشحن بمستودع مسطرد التابع للجمعية التعاونية للبترول، "محمد ع" ٥٣ سنة، رئيس قسم الأمن بمستودع مسطرد التابع للجمعية التعاونية للبترول، "جمعة ح" ٤٥ سنة، سائق بالجمعية التعاونية للبترول، " تامر ع" ٤٢ سنة سائق بالجمعية التعاونية للبترول، و"محمد ا" ٤٩ سنة يعمل مالك مكتب توريدات بترولية؛ لأنهم في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 6 يونيه 2018، بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

أولا: المتهم الأول: بصفته موظف عام - أمين مخزن الوقود بحراج مخزن الوقود بجراج أثر النبى التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، سهل استيلاء المتهم السادس بمقدار مائة طن سولار والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول والمنصرفة من الاخيرة إلي هيئة النقل العام بالقاهرة والمقدرة قيمتها 4،608،000 جنيه بدون وجه حق، وذلك بأن تقدم بطلب إلي المتهم الثاني لصرف تلك لتلك الكميات من السولارلصالح هيئة النقل العام، وعقب استلام المتهم الأخير لتلك الكميات قام بتمرير كارت أيًا من السيارات الخاصة بنقل السولار بالجهاز الخاص بهيئة النقل العام بما يفيد باستلام الهيئة محل عمله لتلك الكميات بخلاف الحقيقة.

وارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وذلك بجعل واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة بأن قام في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان بالتوقيع علي استمارات صرف حصص السولار بما يفيد استلامه لتلك الحصص بخلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها، وكذا استعمالها بأن قام بتسليمها إلي الجهة محل عمله للتعامل عليها علي غرار المحررات الصحيحة منها علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث بصفتهما موظفان عموميان الأول منهما كمدير قسم الشحن والثاني منهما كرئيس قسم الامن - بمستودع مسطرد التابع للجمعية التعاونية للبترول - اختلسا كميات من السولار محل الاتهام الأول والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما أنفة البيان، وكان ذلك بأن تلقي المتهم الثاني الطلب الخاص بكميات السولار المطلوبة من هيئة النقل العام، فقام بالموافقة علي صرف تلك الكميات من السولار لتوجيهها إلي الهيئة الطالبة لها، تحت اشراف المتهم الثالث والذي بدوره لم يقم بإخطار إدارة الجمعية التعاونية للبترول بشأن ذلك التلاعب في توزيع حصص السولار مع علمه بذلك، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك يجعل واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة بأن أعد المتهم الثاني فواتير الصرف اللازمة لصرف تلك الكميات من السولار والتوقيع عليها لصرفها من مستودعات الجمعية التعاونية للبترول مع علمه بعدم توجيهها إلى هيئة النقل العام وتسليمها إلي المتهم الثالث والذي قام بدوره بقبول تلك الفواتير المزورة والتعامل عليها علي غرار المحررات الصحيحة لصرف كميات السولار سالفة البيان مع علمه بتزويرها وكذا استعمالها بإرسالها إلي المتهم الأول للتوقيع عليها بما يفيد استلام هيئة النقل العام للسولار بخلاف الحقيقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمان الرابع والخامس: بصفتهما موظفات عموميان - سائقا الجمعية التعاونية للبترول - اختلسا كميات السولار محل الاتهام الأول والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذكر والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما أنفة البيان خلال الفترة من استلامهما لتلك الكميات من الجهة محل عملهما حتي تسليمها إلي مستودعات المتهم السادس وكان ذلك بأن تسلما كميات السولار من المتهم الثالث وقاما بشحنها بالسيارات قيادتها المملوكة للجمعية التعاونية للبترول متجهين بها الى المستودع الخاص بالمتهم السادس وقاما بتسليمها اليه بدلا من تسليمها بمستودع هيئة النقل العام.

رابعا: المتهمين من الأول إلي الخامس: بصفتهم من أرباب الوظائف العمومية سالفة الوصـف حصلوا لأنفسهم علي ربح بغير حق مبالغ مالية وربحوا الغير المتهم السادس" وذلك بأن قاموا بصرف تلك الكميات من السولار محل الاتهام الأول ونقلها من مستودعات الجمعية التعاونية للبترول وتسليمها إلي مستودع المتهم سالف البيان بدلا من تسليمها إلي هيئة النقل العام وذلك نظير مبالغ مالية قاموا بتسلمها من الأخير، وكان ذلك أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهم السادس: - اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تسهيل استيلاء حصص السولار" محل الاتهام الأول" والمملوكة للجمعية التعاونية للبترول والمنصرفة من الاخيرة إلي هيئة النقل العام وذلك بدون وجه حق، بأن قام باستلام تلك الحصص بمخزنه عقب طلبها من المتهم الأول فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. - اشترك مع المتهمين من الثاني إلي الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في اختلاس حصص السولار سالفة البيان وذلك بأن قام بالاتفاق معهم علي استلامه لتلك الحصص من السولار بمخزنه بدلا من ايداعها بمخازن هيئة النقل العام فقام المتهم الثانى بالموافقة على صرفها تحت اشراف المتهم الثالث وتسليمها للرابعغ والخامس وصولا لايداعها بمخزنه الخاص فوقعت الجريمة.