الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شقيقته بعد فشله فى اغتصابها بالمطرية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل شقيقته بكتم أنفاسها بعد محاولته التعدي عليها بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحرى وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهم وهو شقيق المجني عليها، حينما حاول التعدي عليها لكنها صرخت حتى كتم أنفاسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس المتهم قتل شقيقته التعدى عليها منطقة المطرية

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