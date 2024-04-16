سعر الفيش والتشبيه 2024 فى مصر

يبحث الكثير من المواطنيين عن كيفية استخراج فيش جنائي والذي أتاحته وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، لعمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

حرصًا «الدستور» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم خطوات ورسوم استخراج الفيش والتشبيه 2024.

شروط استخراج الفيش والتشبيه

1- تقديم بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ 15 أو تقديم جواز سفر ساري.

2-تقديم شهادة ميلاد لمن هو أقل من 15 سنة.

3- إحضار صورة شخصية 4 * 6.

4- تقديم بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين داخل البلاد.

استخراج فيش جنائي 2024

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة

يتم الدفع إلكترونيا

إرساله في العنوان المحدد

فيش وتشبيه مستعجل

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تحضير الأوراق اللازمة لاستخراج فيش جنائي مستعجل من خلال استخدام موقع وزارة الداخلية، ثم الضغط على زر قسم الأدلة الجنائية واختيار زر صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، ويتم ادخال البيانات المطلوبة والدفع الإلكتروني عبر حساب البنك او أى وسيلة أخرى، كما يمكن إجراء هذه الخطوات عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة.

بعد ذلك يتم استخراج فيش جنائي مستعجل وارساله للطالب في العنوان الذي تم إدخاله في البيانات.

في حالة الطلب المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

في حالة الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة. في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:

صورة مقاس 4 * 6

للأجانب المقيمين داخل البلاد

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي

أو جواز سفر ساري

أو شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج الفيش والتشبيه 2024

1- بلغ سعر الفيش العادي: 70 جنيهًا.

2- بلغ سعر الفيش المستعجل: 100 جنيه.

3- تُضاف رسوم إدارية 5 جنيهات على كل طلب.