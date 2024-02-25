رسوم استخراج جواز السفر 2024 بعد الزيادة الجديدة

يتساءل العديد من المواطنين المقبلين على السفر خارج البلاد عن طريق محركات البحث "جوجل" عن كيفية استخراج جواز سفر 2024 ومعرفة قيمة رسوم استخراجه.

رسوم استخراج جواز السفر 2024

وفي هذا التقرير نبرز كل التفاصيل الخاصة باستخراج جواز سفر 2024 وتكالفته.

وحددت مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، رسوم وتكلفة استخراج جواز سفر 2024، ونشرت الجريدة الرسمية قيمة الرسوم فهي وفقًا لقرار تعديل قيمة استخراج جواز السفر آليا وتحصيل مبلغ 505 جنيهات فقط شاملة الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه.

كما تضمن استخراج جواز سفر جديد قيمة الرسم 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مؤكدًا أنها لا تتجاوز مبلغ 755 جنيها لا غير.

زيادات رسوم استخراج جواز السفر

ومع ما تردد مؤخرا حول وجود زيادات في قيمة رسوم استخراج جواز السفر، ننوه بأن مجلس النواب ناقش اليوم في جلسته العامة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعظيل رسوم استخراج جواز السفر من 150 جنيها إلى 1000 جنيه.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب أليوم فب نص المادة 8 على أن تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية يعد موافقة وزارة الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بجانب الرسوم الاخري المقررة.

استخراج جواز السفر

ويمكن للمواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر لأول مرة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات واستكمال الأوراق اللازمة والمطلوبة والتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد ودفع الرسوم المقررة قانونا.

كما يمكن للمواطنين بالمحافظات التوجه إلى مكتب الجوزات في محافظاتهم والحصول على جواز سفر جديد.