الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تكلفة استخراج جواز سفر 2024 والمستندات المطلوبة للجواز المستعجل

جواز سفر
جواز سفر

شهدت معدلات البحث العالمى " جوجل "  تزايد من قبل الآلاف من  المواطنين المقبلين على السفر خارج البلاد لاستخراج جواز سفر 2024 ومعرفة قيمة رسوم استخراجه.

وفي هذا التقرير نبرز كل التفاصيل الخاصة بإستخراج جواز سفر 2024 وتكالفته.

تكلفة إستخراج جواز سفر 2024 

حددت مصلحة الجوازات والهجرة  بوزارة الداخلية، رسوم وتكلفة استخراج جواز سفر 2024،  وقامت الجريدة الرسمية بنشر قيمة الرسوم هي وفقًا لقرار تعديل قيمة استخراج جواز السفر آليا وتحصيل مبلغ 505 جنيهات فقط شاملة الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه.

كما تضمن  استخراج جواز سفر جديد قيمة الرسم 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مؤكدًا أنها لا تتجاوز مبلغ 755 جنيها لا غير.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر 

 لإستخراج جواز سفر 2024 يتطلب تجهيز العديد من الأوراق اللازمة من مصلحة الهجرة أو الجوازات أو مكتب تابع له ومنها:-

- صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.

- 4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6.

- صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة مع الاطلاع على الأصل

- مستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة

 يرغب البعض فى استخراج  جواز سفر مستعجل لكنه يحتاج لإتباع بعض الخطوات أولها هو  الذهاب إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

-  ثم سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

-و تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

ثم  استلام إيصال تقديم المستندات.

- وأخيرا، يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.

- وتبلغ تكلفة جواز السفر المستعجل نحو 755 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

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