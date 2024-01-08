تعرف على تكلفة استخراج جواز سفر 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن تكلفة استخراج جواز سفر ويعد ذلك السؤال من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل من قبل العديد من المواطنين لاستخراج جواز سفر من أجل السفر للخارج أو أوراق العمل.

ويبحث العديد من المواطنين على الأوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر مصري في ٢٠٢٤ أو الرسوم الخاصة أو تكلفة جواز السفر.

تكلفة استخراج جواز سفر 2024

كانت مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية، حددت ثمن رسوم وتكلفة استخراج جواز سفر 2024، وتم نشر قيمة الرسوم في الجريدة الرسمية وهي وفقًا لقرار تعديل قيمة استخراج جواز السفر آليًا، وتحصيل مبلغ 505 جنيهات فقط شاملة الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه.

كما تضمن قرار استخراج جواز سفر جديد أيضا أن قيمة الرسم 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مؤكدًا أنها لا تتجاوز مبلغ 755 جنيها لا غير.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر



هناك العديد من الأوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر 2023 من مصلحة الهجرة أو الجوازات أو مكتب تابع له ومنها:-

- صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.

- 4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6.

- صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة مع الاطلاع على الأصل

- مستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.