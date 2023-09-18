تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

تكلفة استخراج جواز سفر 2023..يبحث العديد من المواطنين الراغبين فى السفر لخارج البلاد والباحثين عن الهجرة او الساعين لأداء مناسك الحج والعمرة على مؤشرات البحث جوجل عن كيفية استخراج جواز سفر جديد مميكن 2023 والأوراق المطلوبة له وتكلفة استخراج جواز سفر 2023 .

استخراج جواز سفر 2023

نشرت الجريدة الرسمية قرار من وزارة الداخلية بخصوص استخراج جواز سفر 2023 والذي ينص على تعديل قيمة استخراج جواز السفر آليًا، وقالت إنه يتم تحصيل مبلغ 505 جنيهات فقط شاملة الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه كما تضمن قرار استخراج جواز سفر جديد أيضا أن قيمة الرسم 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة، في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مؤكدًا أنها لا تتجاوز مبلغ 755 جنيها لا غير .

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر جديد لأول مرة 2023

- صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.

- 4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6.

- صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة مع الاطلاع على الأصل

- مستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.

خطوات استخراج جواز سفر ممكين جديد لأول مرة 2023

1- الذهاب إلى قسم الجوازات التابع له مقدم الطلب.

2- سحب نموذج 9 جوازات، تسجيل البيانات بخط مقدم الطلب.

3- تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير الرسوم.

4- استلام الإيصال، وانتظار استلام جواز السفر.

كيفية تجديد استخراج جواز سفر أون لاين

أقامت الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية موقع إلكتروني لاستخراج جواز سفر بالخطوات الآتية:

1- الدخول علي موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

2- إنشاء حساب بكلمة سر ثم تسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر عبر الإنترنت.

3- إدخال الرقم القومي وصورة البطاقة .

5- إدخال عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

6- تقديم شهادة مؤهل دراسي في حالة عدم إثباتها في بطاقة الرقم القومي.

7- تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد للذكور فقط.

8- تقديم وثيقة زواج وصورة منها للإناث فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

9- دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.