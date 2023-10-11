الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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حوادث

إجمالي السعر والرسوم.. تكلفة استخراج جواز سفر 2023 أونلاين

جواز سفر
جواز سفر

يبحث العديد من المواطنين يوميًا وخاصة الراغبين في السفر عن تكلفة استخراج جواز سفر 2023، وذلك على محرك البحث العالمي جوجل رغبة منهم في توفير الوقت والجهد بدلًا من الذهاب للمصلحة الحكومية دون استيفاء المبلغ المطلوب.


تكلفة استخراج جواز سفر 2023

 قيمة التكلفة والرسوم تصل لمبلغ 505 جنيهات وذلك مقابل استخراج جواز سفر مصري 2023 ويكون بذلك شامل الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه.

كما يتم إضافة عدد من الرسوم في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، والتي يصل فيها سعر الجواز مبلغ 755 جنيها لا غير، وتم نشر كل تلك التفاصيل من خلال موقع بوابة مصر الرقمية وعلى الجريدة الرسمية عقب تصديقه من مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية.

أوراق استخراج جواز سفر 2023

وهناك عدد من الأوراق اللازمة لـ استخراج جواز سفر 2023 من مصلحة الهجرة أو الجوازات أو مكتب تابع له وهى صورة بطاقة الرقم القومي، أربعة صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6، كما لابد من تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة، ومستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

مواعيد عمل مصلحة الجوازات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني

وفي أقل من دقائق يمكن لأي مواطن استخراج جواز سفر إلكتروني 2023 من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات:

  • الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
  • اختيار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
  • إنشاء حساب بكلمة سر ثم تسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر عبر الإنترنت.
  • إدخال الرقم القومي وصورة البطاقة.
  • إدخال 4 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.
  • تقديم شهادة مؤهل دراسي في حالة عدم إثباتها في بطاقة الرقم القومي.
  • تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد للذكور فقط.
  • تقديم وثيقة زواج وصورة منها للإناث فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
  • دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.
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تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

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