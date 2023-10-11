إجمالي السعر والرسوم.. تكلفة استخراج جواز سفر 2023 أونلاين

يبحث العديد من المواطنين يوميًا وخاصة الراغبين في السفر عن تكلفة استخراج جواز سفر 2023، وذلك على محرك البحث العالمي جوجل رغبة منهم في توفير الوقت والجهد بدلًا من الذهاب للمصلحة الحكومية دون استيفاء المبلغ المطلوب.



تكلفة استخراج جواز سفر 2023

قيمة التكلفة والرسوم تصل لمبلغ 505 جنيهات وذلك مقابل استخراج جواز سفر مصري 2023 ويكون بذلك شامل الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه.

كما يتم إضافة عدد من الرسوم في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، والتي يصل فيها سعر الجواز مبلغ 755 جنيها لا غير، وتم نشر كل تلك التفاصيل من خلال موقع بوابة مصر الرقمية وعلى الجريدة الرسمية عقب تصديقه من مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية.

أوراق استخراج جواز سفر 2023

وهناك عدد من الأوراق اللازمة لـ استخراج جواز سفر 2023 من مصلحة الهجرة أو الجوازات أو مكتب تابع له وهى صورة بطاقة الرقم القومي، أربعة صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6، كما لابد من تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة، ومستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.

خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني

وفي أقل من دقائق يمكن لأي مواطن استخراج جواز سفر إلكتروني 2023 من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات: