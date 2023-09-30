الكثير من المواطنين يبحثون عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر من خلال البحث عبر محركات جوجل على الإنترنت، نظرا لأن جواز السفر أحد أهم الأوراق الهامة للكثير من المواطنين وخاصة الباحثين عن السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

ووفقا لما حددته وزارة الداخلية فإن أمر الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر، يعد ضرورة ملحة لمعظم المواطنين، حيث حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية كافة والأوراق والخطوات تيسيرا على المواطنين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة

أولا: لا بد من وجود صورة من بطاقة الرقم القومي ويطلع الموظف على الأصل

ثانيا: الموقف من التجنيد الخاص بمقدم الطلب للذكور فقط ويتم ذلك من خلال مستند رسمي

ثالثا: يطلب 4 صور ألوان 4×6 ذات خلفية بيضاء.

رابعا: صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم وجود المهنة في البطاقة ويقوم الموظف المختص بالإطلاع على الإصلاح.

خطوات إصدار جواز السفر

حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية عدد من الخطوات اللازمة لإصدار جواز السفر.

أولا: عليك التقدم إلى قسم الجوازات المحدد وفقا لمحل إقامة صاحب الطلب

ثانيا: يتم كتابة بيانات بخط مقدم الطلب من خلال سحب نموذج 29 جوازات

ثالثا: على راغب الطلب أن يقدم الأوراق المطلوبة ليفوم ومطابقتها المستندات الأصول والصور

رابعا: يقوم الموظف المختص عقب ذلك بتقدير ريوم تكلفة إصدار جواز السفر

خامسا: يتم تسليم إيصال لصاحب الطلب ويقوم من خلاله باستلام الجواز وفقا لميعاد محدد

خطوات تجديد جواز سفر المصريين بالخارج

كما حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عدة خطوات تجديد جواز سفر المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن إجراءات جديدة في حال عودة المواطن المصري المقيم في الخارج إلى مصر، حيث يتم تجديد جواز سفره في مدة تصل إلى 60 يومًا.

ومن أجل تفادي أي مشاكل قد تحدث للمتقدم، يجب إعلامه بضرورة تجديد جواز سفره قبل العودة إلى مصر، لتجنب إلغاء الجواز القديم والذي قد يسبب صعوبات في دخوله للبلاد.