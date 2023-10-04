الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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حوادث

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

جواز سفر
جواز سفر

تكلفة استخراج جواز سفر 2023.. من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل من قبل العديد من المواطنين لاستخراج جواز سفر من أجل السفر للخارج أو أوراق العمل.

كما يبحث العديد من المواطنين على الأوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر مصري 2023 أو الرسوم الخاصة أو تكلفة جواز السفر.

تكلفة استخراج جواز سفر 2023

كانت حددت مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية ثمن رسوم وتكلفة استخراج جواز سفر 2023، وتم نشر قيمة الرسوم في الجريدة الرسمية وهي وفقًا لقرار تعديل قيمة استخراج جواز السفر آليًا، وتحصيل مبلغ 505 جنيهات فقط شاملة الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه.

كما تضمن قرار استخراج جواز سفر جديد أيضا أن قيمة الرسم 500 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مؤكدًا أنها لا تتجاوز مبلغ 755 جنيها لا غير.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر 2023

هناك العديد من الأوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر 2023 من مصلحة الهجرة أو الجوازات أو مكتب تابع له ومنها:-

- صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.
- 4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6.
- صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة مع الاطلاع على الأصل
- مستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

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خطوات استخراج جواز سفر ممكين 2023

ويمكن لأي مواطن استخراج جواز سفر 2023 مميكن من خلال:-

- الذهاب إلى قسم الجوازات التابع له مقدم الطلب.

- سحب نموذج 9 جوازات، تسجيل البيانات بخط مقدم الطلب.

- تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير الرسوم.

- استلام الإيصال، وانتظار استلام جواز السفر.

استخراج جواز سفر أون لاين 2023 

ولاستخراج جواز سفر إلكتروني يمكن ذلك من خلال بوابة مصر الرقمية وذلك باتباع الخطوات التالية: -

- الدخول علي موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
- إنشاء حساب بكلمة سر ثم تسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر عبر الإنترنت.
- إدخال الرقم القومي وصورة البطاقة.
- إدخال عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.
- تقديم شهادة مؤهل دراسي في حالة عدم إثباتها في بطاقة الرقم القومي.
- تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد للذكور فقط.
- تقديم وثيقة زواج وصورة منها للإناث فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
- دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.

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