الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

متاح.. أسرع خطوات إجراءات تجديد جواز السفر أون لاين

جواز سفر مصري
جواز سفر مصري

مع قرب موعد سفر الكثير من المواطنين يحرص الكثير على معرفة اجراءات تجديد جواز السفر أون لاين عبر جوجل، حيث ستشهد محركات البحث الآونة الأخيرة تزايد حول كيفية اجراءات تجديد جواز السفر، من خلال الانترنت وكيفية التقديم عليه.

متاح.. أسرع خطوات اجراءات تجديد جواز السفر أون لاين 

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة معرفة خطوات استخراج جواز السفر، وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ كيفية وخطوات تجديد جواز السفر حتى نهاية الاجراءات.

تبدأ اولى خطوات بتجهيز عدد من الأوراق المهمة واللازمة لتجديد جواز السفر للمواطنين تتمثل تلك الأوراق في الآتي: 

  • بطاقة الرقم القومي لجميع حاملي البطاقة أي فوق الـ16 عامًا.
  • شهادة الميلاد للأفراد دون الـ 16 عامًا، فيمكنك استخدام شهادة الميلاد من أجل الإجراءات المطلوبة.
  • 4 صور مقاس 4×6 ذات خلفية بيضاء وبتاريخ حديث.
  • شهادة من التجنيد لإثبات الموقف من التجنيد للذكور باستثناء من دون الـ19 عامًا مع ثبوت موقف التجنيد في جواز السفر السابق.
  • شهادة المؤهل العلمي في حالة عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث، والتي يجب أن تكون مثبتة فى البطاقة الشخصية أو دمغة إضافية للمؤهل.
  • وثيقة زواج إذا متزوجة أو وثيقة طلاق إذا مطلقة او شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة.
  • سابعًا: يجب تقديم جواز السفر السابق مع طلب تجديد جواز السفر لأن جواز السفر يحتوي على بعض البيانات السابقة التي قد تكون مهمة في عملية تجديد الجواز.

استخراج جواز السفر من المقر

وبعد ذلك يقوم المواطن  بالتوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة طالب الخدمة، وسحب نموذج 29 جوازات وكتابة البيانات المطلوبة خط الشخص مقدم الطلب، تقديم المستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص ليتم مراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل، استلام إيصال بالمستندات، التي تم تقديمها، والانتظار للاستلام الجواز السفر الجديد.

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استخراج جواز السفر أون لاين

كما حددت وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر، والأواق والرسوم المطلوبة لتجديد جواز سفر أون لاين وهي:

يتم كتابة الإدارة العامة للجوازات علي شبكة الانترنت، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع وتم تسجيل الدخول بإستخدام الإسم وكلمة السر واختيار خدمة تجديد جواز السفر أون لاين.

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