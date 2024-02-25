الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

دفن جثة شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة على يد جيرانه بالبساتين

جثة
جثة

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثة شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة على يد جيرانه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه 

شهدت منطقة البساتين، جريمة قتل مأساوية في مشاجرة، إذ أقدم شخصان على إنهاء حياة عامل رخام، بسبب رفضهما لبيعه مخدرات أمام مخزن المقهى الخاص بهما بدائرة القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من أحد المستشفيات باستقبال الشاب «نور»، 23 عامًا، متوفى إثر مشاجرة مع جيرانه، وتبين أنه تُوفي خلال إسعافه.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين أن المجني يدعي «نور.م»، «عامل رخام» 23 عامًا، ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهمين بالأسلحة البيضاء أدت لإنهاء حياته.

تشريح دفن جثة البساتين أبشع جريمة قتل عامل رخام

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