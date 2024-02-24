السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كنت بوصلها طلبات وطمعت فيها".. اعترافات المتهم بقتل سيدة بدر

المتهم
المتهم

"كنت بوصلها طلبات وبتديني فلوس وطمعت فيها".. بهذه الكلمات اعترف عامل الدليفري المتهم بقتل سيدة خنقا بمدينة بدر وسرقة محتويات شقتها. 

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أثناء مناقشته أنه كان يعمل لدى سوبر ماركت، بالقرب من منزل المجني عليها، وكان يقوم بتوصيل الطلبات له وتعطيه “بقشيش” عالي، فتلاحظ له انها تقيم بمفردها وعندما ترك العمل في الماركت اختمر في ذهنة سرقة السيدة طمعا في أموالها وعندما وصل الي منزلها ودخل لسرقتها قاومته فقام بخنقها وسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها وفر هاربا. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة وزوجها)، بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض، ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية-مقيم بدائرة القسم) بقصد سرقة أموالها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اعترافات المتهم عامل دليفري بدر قتل قتل سيدة

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