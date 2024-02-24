السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

حبس سائق المقطم بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم والخليفه الكلية حبس سائق متهم بالسير برعونه وتعطيل حركة المرور بالمقطم 4 أيام علي ذمة التحقيقات 

حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة وتعطيل حركة المرور بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة خلال سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة المقطم وتعطيله حركة المرور.

حبس سائق قسم شرطة المقطم هضبة المقطم تعطيل حركة المرور ميكروباص

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ضبط سائق ميكروباص عرض حياة المواطنين للخطر فى المقطم

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