الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب لقي مصرعه رميا بالرصاص خلال مشاجرة بأوسيم

جثة
جثة

 قررت النيابة العامة بشمال الجيزة انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة شاب لقي مصرعه رميا بالرصاص خلال مشاجرة وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين.

كان تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عاطل، 4 مصابين مقيمون بدائرة المركز، وبسؤالهم قرروا أنه أثناء إستقلالهم والمتوفـى مركبة "التوك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" بإستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم "سلاح أبيض "سنجة"، دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة" وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالإستعانة بالآخرين لإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة فرد محلى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتداب أطباء الطب الشرعى تشريح جثة العثور على جثة شاب اوسيم

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