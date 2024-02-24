مصرع 3 عمال سقطوا فى بيارة صرف صحى بالشرقية

شهدت منطقة صان الحجر بالشرقية، مصرع 3 عمال بالصرف الصحي إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي أثناء عملهم في قرية القصبي شرق، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجمالية العام بالدقهلية والحسينية المركزي بالشرقية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط 3 عمال بالصرف الصحي في بيارة صرف بقرية القصبي شرق، ما أسفر عن وفاتهم.

وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء عمل العمال المتوفين الثلاثة، ما أسفر عن وفاتهم جميعا، وتم نقل جثامين اثنين منهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجمالية العام بالدقهلية والجثة الثالثة تم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.