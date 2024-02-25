إصابة 3 عمال إثر انفجار أنبوبة غاز داخل مخبز بلدى بمنشأة ناصر

أُصيب 3 عمال إثر انفجار أنبوبة غاز داخل مخبز بلدي بمنطقة منشأة ناصر، وأدى الحادث إلى تهشم في واجهة العقار، وتحطم جدار بمحل مجاور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة نصر لتلقي العلاج.

كانت البداية بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية من غرفة عمليات نجدة القاهرة، يفيد بحدوث انفجار غازي داخل مخبز بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة لإطفاء الحريق والسيطرة على الانفجار، ‏وتبين من الفحص حدوث انفجار في أنبوب الغاز داخل المخبز، ما تسبب في إصابة 3 عمال جرى نقلهم إلى المستشفى، ووقع تهشم في واجهة العقار الذي يعلو المخبز، وكذلك تحطم جدار في محل مجاور للمخبز.