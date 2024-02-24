من أسوان للإسكندرية.. رحلة سقوط المستريحات بتهمة النصب على المواطنين

شهدت الأشهر الماضية قضايا غريبة من نوعها على المجتمع المصري، حيث تصدر عدد من السيدات والفتيات الاتهام في جرائم نصب علي المواطنين بزعم توظيف أموالهم، ورصدت «الدستور» عددا من جرائم المستريحات بالعديد من المحافظات.

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى "سلمى الغزولي"، متهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس عبر صفحتها "عالموضة".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر "سلمى الغزولي" وشقيقها "محمد" في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى "خلود الصاوي" واتهامهم لها، بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتم ترحيل "الغزولي" وشقيقها إلى محافظة المنوفية، نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوجر وشقيقها على إنكار نصبهما على الضحايا.

3 ملايين جنيه حصيلة نصب سيدة على المواطنين بالإسكندرية

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح في محافظة الإسكندرية.

كان تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من إحدى السيدات مقيمة بالإسكندرية لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيمن بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (3.310.000 مليون جنيه) من الُمبلغين وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا.

سيدة تنصب على أصحاب المحلات بالنزهة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أنها (محكوم عليها في عدة قضايا بالحبس 8 سنوات – مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي.

بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيٌق.

نصبت على المواطنين بزعم تسفيرهم للحج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة.

وعُثر بحوزة السيدة على 3 جوازات سفر، وكمية من المشغولات الذهبية، وإيصال إيداع مبلغ مالي باسمها بأحد البنوك.

وباستدعاء المجني عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيدة سوهاج تنصب على جيرانها بزعم توظيف أموالهم

تمكنت مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بمركز المراغة بسوهاج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل أرباح شهرية.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، بقيام (ابتسام. م 45 عامًا)، بالنصب علي 14 شخصا، والحصول منهم علي مبالغ مالية لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تفِ بوعدها، أو رد تلك المبالغ.

وتبين من التحريات صحة البلاغ، وقيام المتهمة بممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، واستثمارها لهم فى تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليونين وخمسين ألف جنيه وتوقفها عن سداد الأرباح لهم، ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

مسجلة خطر تنصب على المواطنين بقنا باستخدام الدولارات

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا سيدة متهمة في قضيتين سرقة بالإكراه ونصب باستخدام الدولارات داخل إحدى قرى نقادة، غربي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة بشن حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية في قرى دائرة المركز.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى بكرة، رئيس فرع البحث الجنائى جنوب قنا، والرائد أحمد هشام من ضبط سيدة تُدعى "ر" في العشرينات من عمرها عليها جنايتان سرقة بالإكراه ونصب باستخدام الدولارات في مركز نقادة، وسبق حبسها عام في قضية نصب بالدولارات.