الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم فى رشوة "آثار إمبابة" لجلسة 29 مايو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أحمد.ع" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا غيابى لجلسة 29 مايو المقبل.

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، بمعاقبة المتهم أشرف.ع ومحمد.ح بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام.ع وميخائيل.ا،  مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء.س ورمضان.ح وإيمان.ع وأحمد.ع بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي.ح بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ  رشوة آثار إمبابة، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.

 

كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، عن أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.

 

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المتهمون في القضية هم كل من "ض. س"، رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، "محمد. ح"، مدير منطقة آثار إمبابة، "ر. ح" كبير مفتشى آثار بمنطقة آثار إمبابة، "ع. م" مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، و"إ. ج"، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، و"أ. ع" مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، "أ. ع" مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، و"أ. ع" ربة منزل، و"م. أ" محام حر، و"ش. ح" طباخ.

 

وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، عن أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أن المتهمين من الثاني حتى الخامسة بصفتهم موظفين عموميين الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة  الثالث كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والرابع مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والخامسة  مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة؛ طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنيه وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتفا محمولا طراز سامسونج بقيمة خمسة آلاف جنيه.

رشوة آثار إمبابة محكمة جنايات جنوب الجيزة إمبابة السجن المشدد الرشوة

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