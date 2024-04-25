الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع عامل أصيب بصعق كهربائى فى مدينة 6 أكتوبر

جثة آرشيفية
جثة آرشيفية

تعرض عامل لصعق كهربائي أنهي حياته في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

 تفاصيل الواقعة

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة شخص تبين مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء.

عقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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