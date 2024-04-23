الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر

جريدة الدستور

لقيت طفلة في عقدها الأول مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بشرفة شقتها بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفلة من علو بمنطقة مساكن عثمان بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 4 سنوات وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين سقوط المتوفية أثناء اللهو من شرفة شقتها بالطابق الرابع ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة مساكن عثمان أكتوبر قسم شرطة ثالث أكتوبر مديرية أمن الجيزة

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