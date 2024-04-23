استدعاء زملاء قاصر ماتت صعقا بالكهرباء داخل مصنع في 6 أكتوبر

أمرت نيابة 6 أكتوبر الكلية باستدعاء زملاء فتاة لقيت مصرعها صعقا داخل أحد المصانع بمنطقة 6 أكتوبر لسؤالهم والوقوف على ملابسات الواقعه لتحديد وجود شبهه جنائية من عدمه.

ولقيت فتاة مصرعها صعقا بالكهرباء داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقي بلاغ الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع فتاة داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين تعرض فتاة 15 سنة عاملة لصعق كهربائي خلال تواجدها بمحل عملها، وجرى نقل الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.