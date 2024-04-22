"معاها فلوس الجمعية".. أمن الجيزة يفحص ملابسات اختفاء طالبة بالحقوق (صور)

بعد ساعات قليلة من عودة فرح العطار، فتاة الصف الى منزلها تداولت صفحات التواصل منشورات كثيرة لاختفاء طالبة بكلية الحقوق بعدما خرجت من منزلهاصباح أمس ولم تعد حتى الآن.

وحررت أسرة الفتاة محضرا بمركز شرطة الصف حيث تفحص الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغهم باختفاء ابنتهم شيماء.م.ع 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وذكرت الأسرة انهم من قرية كفر طرخان وابنتهم تعمل في دار لتحفيظ القرآن وخرجت صباح الأحد للذهاب الى قرية الاخصاص لسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة "جمعية" وتأخرت في العودة وعندما اتصلوا هاتفيا بالشخص الذي كانت متوجهة اليه اخبرهم بانها لم تصل في الموعد المحدد بينهما وهاتفها مغلق طوال الوقت ولم تعد حتى الآن، ونشرت اسرة الفتاة صورها وناشدت من يعثر عليها يتصل بارقام هاتفية حددتها.

وتغيبت طالبة عن منزلها من قرية الحي بالصف عن منزلها لمدة 4 ايام وانتشرت صورها بشكل واسع واجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة وتبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان، بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس.

وقالت "فرح" فتاة الصف إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها، حيث كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة فتركت المنزل.

أضافت التحريات أن فتاة الصف خططت للعمل للإنفاق على نفسها ودراستها حيث اعتقدت أنها ستجد عملا تستطيع منه استئجار شقة للإقامة بها والإنفاق على دروسها وبالفعل عملت طوال 4 أيام غابت فيها عن منزلها في مطعم بمنطقة حلوان، وكانت تبيت في ساحة مسجد حتى علمت عن طريق الصدفة أن البلدة بأكملها تبحث عنها وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدات لمن يعرفها فاستعانت بهاتف من الشارع واتصلت هاتفيًا بوالدها وأخبرته عن مكان تواجدها فأبلغ الشرطة التي نجحت في إعادتها.

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