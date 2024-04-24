مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بحدائق أكتوبر

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق أكتوبر، ووجود مصابين جراء الحادث.

وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع عامل وإصابة 4 آخرين بسبب تصادم 3 سيارات إحداهم نقل، وظهرت كثافات مرورية نتيجة الحادث.



جرى نقل المصابين إلى المستشفى ووضع الجثة في المشرحة، ورفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وسحب الكثافات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.