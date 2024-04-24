الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بحدائق أكتوبر

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق أكتوبر، ووجود مصابين جراء الحادث.

وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع عامل وإصابة 4 آخرين بسبب تصادم 3 سيارات إحداهم نقل، وظهرت كثافات مرورية نتيجة الحادث.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى ووضع الجثة في المشرحة، ورفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وسحب الكثافات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الجيزة منطقة حدائق أكتوبر حادث تصادم غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى حدائق أكتوبر

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل ملقاة أمام مقابر حدائق أكتوبر

بيع 28 محلا وروش حرفية بمزاد علني في حدائق أكتوبر مارس المقبل

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك