الخميس 22 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

بيع 28 محلا وروش حرفية بمزاد علني في حدائق أكتوبر مارس المقبل

المهندس محمد مصطفي
المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز حدائق اكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع 28 محلًا وتجاريا وورشة حرفية بالمزاد العلني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024. 

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تفاصيل بيع المحلات التجارية والورش الحرفية 

وأوضح مصطفى، أن الطرح يتضمن بيع 15 محلًا تجاريا بمنطقة الأسواق التجارية التجارية بمساحات تتراوح بين 13 إلى 65 مترا مربعا للبيع بالمزاد العلني، يوم الأربعاء، الموافق 6 مارس 2024.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم بيع 13 ورشة حرفية بمنطقة السويقة بالمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة  وقد تتراوح مساحة الروشة الحرفية مابين 13 مترا مربعا إلى 27 مترا مربعا، وسيتم عقد جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، مشيرًا إلى أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 عن كل محل أو روشة على حدة. 

واستكمل رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أن يتم سداد تأمين دخول المزاد العلني بقيمة 50000 ألف جنيها عن كل محل أو ورشة في موعد غايتة جلسة المزاد العلني، كما يتم استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة لنسبة 1% مصاريف إدارية كما يتم سداد نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، فور رسو المزاد لكل محل أو ورشة، بالإضافة إلى ذلك يتم سداد نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام عن كل محل أو ورشة.

وأردف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت عدة أنظمة ميسرة لسداد باقي المستحقات المالية منها سداد نسبة 90% من القيمة المتبقية والطرق الآخر يسدد على 4 أقساط سنوية محملة بالفائدة المعلنة بالبنك المركزي. 

وذكر أن تخضع هذه المناقصة لإحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية حيث أن قانون المناقصات والعقود الحكومية في مصر هو القانون رقم 182 لسنة 2018، والذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر، ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

حدائق أكتوبر لبيع محلا ورشة حرفية المزاد العلني الأسبوع الأول شهر مارس 2024 هيئة المجتمعات

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