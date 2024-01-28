الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد وتفاصيل طرح وحدات سكنية بـ"valley towers" فى حدائق أكتوبر

صورة حية للوحدات
صورة حية للوحدات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعدادات هيئة المجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر، بمساحات 95 و100 م2.

وكشف مصدر بهيئة المجتمعات، لـ"الدستور"، عن أن موعد طرح هذه الوحدات سيكون الشهر المقبل، ويجري حاليا إنهاء كراسة الشروط وتحديد سعر المتر النهائي، لافتا إلى أن السعر الاسترشادي 15 ألف جنيه للمتر بوصفه سعرا عادلا لهذه الوحدات.

وأوضح المصدر أن المشروع عبارة عن 74 برجا بارتفاع 9 أدوار متكررة ودور أرضي، وانتهى تشطيبها بالكامل، كما تم إنهاء أعمال اللاند سكيب في كامل المنطقة، ما يعني أنها جاهزة للسكن تماما، وهناك أكثر من 4 آلاف وحدة في المشروع.

وأشار إلى أن عملية الطرح ستكون من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وستكون عملية التخصيص بأسبقية الحجز على الموقع، وأن عملية الحجز ستكون على مرحلتين، الأولى لإبداء الرغبة في الحجز ومن ثم الحصول على كراسة الشروط ورقم ملف لسداد جدية الحجز في البنك، واستكمال المستندات المطلوبة، والمرحلة الثانية لرفع المستندات وحجز الوحدة.

كما أوضح أن إجمالي سعر الوحدة سيكون في متوسط مليون وخمسمائة ألف جنيه، ومقدم جدية الحجز واستكماله بعد التخصيص على الموقع لن يتخطى 30% من إجمالي السعر بواقع حوالي 500 ألف جنيه، والباقي بنظام التقسيط على مدد من 4 لـ7 سنوات بالفائدة المحددة في البنك المركزي.

من جهته، أشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب

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