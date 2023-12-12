رئيس جهاز حدائق أكتوبر والنواب والعمال يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

أدلي المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والنواب والعمال بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين، أن مصر تعيش أفضل عصورها.

ودعا المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.

وأكد أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.

وأكد المهندس محمد زكريا، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز نظم مسيره تضم العمال والموظفين وقيادات الجهاز وتوجهوا للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لان الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس حقيقي تمر به مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.