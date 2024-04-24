ننشر حيثيات الحكم بحبس المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بحادث تصادم

أودعت محكمة جنح أكتوبر، حيثيات حكمها بحبس المتهم بقتل الفنان أشرف عبدالغفور عن طريق الخطأ وإصابة زوجته، لمدة 3 سنوات، مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية فى القضية رقم 13296 سنة 2023.

وقالت المحكمة فى الحيثيات إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مهند ش" أنه في 3 ديسمبر 2023 تسبب خطًأ في موت عبدالغفور محمد عبدالجواد، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن قاد سيارته رقم (ط م ف 4619)، بطريقة ينجم عليها الخطر، فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وتسبب خطأ في إصابة المجني عليها فاطمة عبدالغفور، وطلبت عقابه وفقًَا لنصوص ومواد القانون.

حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان تتحصل فيما سطره النقيب حازم ناجي رئيس الدورية بقسم شرطة أول أكتوبر بمذكرته، من أنه تبلغ له من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ تصادم ومصابين بوصلة دريم اتجاه طريق الواحات، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين وجود مصادمة السيارة الأولي رقم (ب ن 879) بيجو سوداء اللون قيادة المجني عليه عبدالغفور محمد عبدالجواد، وصحبته زوجته فاطمة عبدالغفور عبدالجواد، وهم مصابون وتم نقلهم لمستشفي زايد التخصصي بمعرفة سيارة الإسعاف قبل وصوله واصطدمت بها من الخلف السيارة رقم (ط م ف 4619) شيفرولية كروز فيراني اللون قيادة مهند شبانة 33 سنة ومقيم الحي الخامس 6 أكتوبر، وتم اصطحابه، والسيارتان لديوان القسم لعمل المحضر اللازم.

وبسؤال "شريف ف" بمحضر الشرطة والمسطر بمعرفةرئيس الدورية المؤرخ الساعة 9 مساءً قرر أنه فوجئ باتصال هاتفي الساعة السادسة مساءً من زوجته ريهام نجله المتوفي، وأبلغته بأن والدها ووالدتها وقع بهما حادث بالطريق أثناء التوجه لهما وتم نقلهم إلى المستشفي، وأنه يتهم المتسبب في الحادث.

وبسؤال المجني عليها فاطمة عبدالغفور محمد عبدالجواد - قررت أنه حال استقلالهما المركبة فوجئا بإحدي المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف ففقدت الوعي بسبب الحادث وتتهم المتسبب في الحادث.

وبسؤال المتهم مهند ش- 33 عاما - يعمل فنان تشكيلي، قرر أنه حال سيره بالمركبة طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهة اليسري فقام بمفادتها وفوجئ بالمركبة خاصة المجني عليها أمامه فاصطدم بها.

ورد التقرير الطبي المرفق بالأوراق الخاص بالمجني عليه عبدالغفور محمد عبدالجواد- الصادر من مستشفي الشيخ زايد التخصصي، ثابت به حضوره إلى الطورائ بواسطة الإسعاف بتوقف عضلة القلب، وهبوط حاد بالدورة الدموية إثر حادث سير مع وجود عشرين دقيقة ولم يتم الاستجابة وتم إعلان الوفاة الساعة السابعة مساءً.

ورد التقرير الطبي المرفق بالأوراق الخاص بالمجني عليها فاطمة عبدالغفور عبدالجواد الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ثابت به بعد عمل الكشف المبدئي تبين وجود اشتباه كسور بالضلوع وإشتباه كسر بالحوض، واشتباه نزيف والبطن والحالة العامة مستقرة ويمكن استجوابها.

وحيث تولت النيابة العامة التحقيقات، وإذ شهدت المجني عليها، فاطمة عبدالغفور عبد الجواد أنها كانت رفقة المجني عليه الي رحمه مولاه لزيارة نجلتهما ريهام وحال استقلالها المركبة بقيادة زوجها المجني عليه إلي عبدالغفور محمد عبدالجواد علي طريق الدائري احدى الكومبوندات وفوجئت باصطدام مركبة المتهم بالاصطدام بالمركبة خاصتهما من الخلف حيث كان يسير بسرعة جنونية، مما أدى إلى حدوث اختلال توازن المركبة مما نتج عن ذلك وفاة زوجها المتوفى إلى رحمة مولاه، وإصابتها بكسر في ضلوع القفص الصدري وكدمة شديدة في الرئة، وتتهم المتهم المتسبب في الحادث.

وإذ شهد أحمد م 41 عاما صاحب شركة استيراد وتصدير ومحل الإقامة وردان قرر أنه كان متواجدا أمام "ماونت فيو" حيث إنه يوجد عقد حراسه بينهما، وحال تواجده أبصر مركبة تسير بسرعة قام بالاصطدام بمركبة المجني عليهما من الخلف مما أدي إلى إنقلاب المركبة خمسة مرات، فقام بإيقاف الطريق وتوجه مسرعا نحو المجني عليهما أبصر المجني عليه الأول منقلبًا، علي الكرسي فوق المجني عليها فقام بإنزالهما من المركبة وكان المجني عليه المتوفي إلي رحمة مولاه فاقد الوعي ولكن كان يتنفس.

والمجني عليها المصابة كانت حالتها جيدة وكانت في حالة ذعر من الحادث، فقام بالاتصال هاتفيا بالاسعاف وتم نقلهم إلي المستشفي وأن المتهم قام بالنزول من المركبة وقام بالجلوس بجوارها حتى وصول الضابط، ونقله إلى المستشفى وأضاف أن المتسبب في الحادث قائد المركبة الشيفورليه حيث كان يسير بسرعة لا تقل عن 100 كيلو وكان يسير بالمركبة من اليمين الي اليسار وقام باصطدام المركبة المجني عليهما من الخلف الذي كان يسير بسرعة هادئة في حدود 70 كيلو والذي كان يسير بالجانب الأيمن من الطريق، وأضاف أنه تحدث مع المتهم عن كيفيه حدوث الواقعة فقرر له أن كان يسير بسرعة فاصطدم بالمجني عليهما من الخلف.

وإذ شهد "شريف فاروق على الشوبكي بالتحقيقات، قرر أنه زوج نجله المتوفي، وحال تواجده بالمسكن رفقة زوجته ونجله، وكان في إنتظار المجني عليهما عبد الغفور محمد عبد الجواد، والمصابة فاطمة عبدالغفور عبد الجواد؛ لزيارة لهما للمسكن حيث أبلغه المتوفي أنه في مشوار في منطقة الجيزة وسوف يتوجه عقب ذلك إليه وعقب ذلك اتصل هاتفيا المجني عليه بزوجته وسألها عن مكان المسكن.

وأضاف بأنه قام بالخروج من المسكن لتوصيل السائق الخاص به لاقرب مكان لأستقلال مركبه وذهابه لمسكنه، وحال تواجده بالخارج أبلغته هاتفيا زوجته أن المجني عليهما مصابين، وأضاف أنه قام بالاتصال هاتفيا بالاسعاف وتم نقلهم إلى المستشفي وأن المتهم قام بالنزول من المركبة وقام بالجلوس بجوارها حتي وصول الضابط ونقله إلى المستشفي، وأضاف أن المتسبب في الحادث قائد المركبة الشيفورليه حيث كان يسير بسرعة لا تقل عن 150 كيلو وكان يسير بالمركبة من اليمين الى اليسار وقام باصطدام المركبة المجني عليهما من الخلف الذي كان يسير بسرعة هادئة في حدود 70 كيلو، والذي كان يسير بالجانب الأيمن من الطريق، وأضاف أنه تحدث، المتهم عن كيفية حدوث الواقعة فقرر له أن كان يسير بسرعة فاصطدم بالمجني عليهما من الخلف.

وما شهد به شريف فاروق علي الشوبكي- بالتحقيقات بتاريخ 30 ديسمبر 2023، قرر أنه زوج نجله المتوفي وحال تواجده بالمسكن رفقة زوجته ونجله، وكان في انتظار المجني عليهما المتوفي عبدالغفور محمد عبدالجواد والمصابة فاطمة عبدالغفور عبدالجواد لزيارة لهما للمسكن حيث أبلغه المتوفي الي رحمة مولاه أن في مشوار في الجيزة ويتوجه ذلك إليه، وعقب ذلك اتصل هاتفيا المجني عليه بزوجته وسألها عن دخلة المسكن، وأضاف بأنه قام بالخروج من المكان لتوصيل السائق الخاص به لأقرب مكان لاستقلال مركبة، وحال تواجده بالخارج أبلغته هاتفيا زوجته أن المجني عليهما مصابين نتيجة حادث وتوجهوا إلى مستشفى الشيخ زايد - فتوجه إلى مسكنه واصطحب زوجته قاصدين مستشفى الشيخ زايد وحال وصولهما أخبروه أن والد زوجته المجني عليه عبدالغفور محمد عبدالجواد توفي ووالدة زوجته مصابة وتم حجزها بالمستشفي، وأن ذلك الحادث بتاريخ 30 ديسمبر 2023 الساعة السادسة مساءً تقريب ومكان الحادث طريق الدائري بالقرب من شركة حازم حسن وعلم أن قائد المركبة ماركة كروز هو المتسبب في الحادث حيث أنه علم أنه اصطدم بهما من الخلف.

وما قرره المتهم مهند شبانة - 33 عاما يعمل مدير فني بإحدى شركات الانتاج، قرر أنه حال قيادة المركبة خاصته فوجئ بمركبة تتوجه من جانب الطريق من اليسار الي ناحيته بالطريق اليمين حاول يفاديها فتفاجئ بمركبة المجني عليهما فاصطدم بالمركبة المجلي عليهما من الخلف من غير أن ينتبه اليهما وأنه عقب الحادث قام بالنزول من المركبة قيادته- رقم (ط وف 619) نوعها شيفورليه كروز 2010، في انتظار سيارة الاسعاف وسيارة الشرطة وأضاف أن الطريق به عدد سنة حارات وأنه كان بمنتصف الحارات ومركبة المجني عليهما كانت تسير بالطريق الايمن وأنه لم يشاهد مركبة المجني عليهما إلا حال الاصطدام بها وأنه قام بالاصطدام من غير قصد.

أولًا: ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة مهند شبانة بالحبس لمدة 3 سنوات، مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: وفي الدعوى المدنية بإلزامه بإن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 40000 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريفها، وخمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.