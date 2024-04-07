الأحد 07 أبريل 2024
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حوادث

حيثيات الحكم على متهم بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية

حبس
حبس

أودعت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز تونى حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر.  

ذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليه ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتلخص في قيام المتهم "محمد ز" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك مع آخر سبق الحكم عليه بتقديم التوكيل رقم 4750 حرف (هـ) لسنة 2013 توثيق مصر الجديدة، وادعى أنه وكيل عن العضو المنتدب لإحدى شركات الاستثنمار العقارى محاولين الاستيلاء على أموال أحد الاشخاص.

وذكرت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت وتحريات المباحث عن قيام المتهم بواقعة التزوير.

وكشف أمر الإحالة على أن المتهم " محمد ز"، بدائرة قسم مدينة نصر أول، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر سبق الحكم عليه بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، الموظف المختص بتحرير وتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق نادى القضاة. في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما التوكيلان رقمى 2 و3 حرف (أ) لسنة 2014 توثيق نادى القضاة حال تحريرهما المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حضرا لمكتب التوثيق وتقدم إليه المتهم السابق الحكم عليه بمحرر ثبت تزويره بحكم قضائى هو التوكيل رقم 4750 حرف (هـ) لسنة 2013 توثيق مصر الجديدة، مطالبين إياه باستصدار المحررين آنفى البيان فاستخرجهما اعتقادًا منه بصحة ما قُدم إليه، وقد ضبطهما على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بصدر هذا الحكم.

محكمة جنايات القاهرة حيثيات متهم مدينة نصر تزوير محررات رسمية المستشار سيد عبدالعزيز توني

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