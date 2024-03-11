حبس 3 بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، حبس 3 بتهمة تزوير محررات رسمية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول")، وعُثر بحوزة أحدهم على (عدد من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة).. وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامى.. وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه والتحصل على المضبوطات من (مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة) تم ضبط "مالك المطبعة"، وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.