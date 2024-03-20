الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بتزوير محررات رسمية بمبالغ مالية للتربح

المتهم
المتهم

«زور محررات رسمية مختومة بأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية».. كانت هذه تفاصيل القبض على ابن القنصل مزور جديد متورط في تزوير محررات رسمية وترويجها مقابل مبالع مالية وقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود لضبط عاطل ومسجل خطر متورط في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وتبيَّن ضبطه وبحوزته أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة، أجهزة تستخدم في التزوير، 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومُعدَّة للتزوير، 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

اعترافات المتهم

واعترف أن المتهم حول مسكنه لوكر لتزوير الأوراق وترويجها على عملائه من الراغبين في السفر أو طلب قروض بالمخالفة للقانون مما يعرضهم للخطر، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد التربح وتكوين ثروة مالية.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته للجنايات، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، في منطقة المقطم.

تزوير محررات رسميه مبالع مالية

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