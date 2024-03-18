الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة مفتش صحة وآخرين للمحاكمة بتهمة تزوير تصاريح الدفن

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، مفتش صحة سابق وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، مع مفتش صحة سابق متهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة، أن المتهم اشترك مع عاطل، في استخراج تصريح دفن وشهادة وفاة لشخص عام 2018، وتبين أنه على قيد الحياة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم اكتشاف الواقعة أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفي ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.

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وأضافت التحقيقات، أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، بالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ إحدى المستشفيات، والمسئول عنها المتهم الأول وباقي المتهمين، كما تبين من فحص السجلات أنها مزورة، وأن المتوفى لم يدخل المستشفى، وأن صاحب بوليصة التأمين لا زال على قيد الحياة، وأن المتهم اتفق مع آخرين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة، وقدره 20 مليون جنيه.

 

نجح ضباط الأموال العامة، فى القبض على "و. ع. ع"، 57 سنة، مفتش صحة سابق، بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح.

 

وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات تم إخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان عمله، حتى ألقي القبض عليه بناء على قرار الضبط والإحضار لثبوت تورطه في وقائع جديدة.

النيابة العامة التزوير المحاكمة الجنائية تصاريح الوفاة محكمة جنوب القاهرة

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