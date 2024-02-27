دفن جثة شخص سقطت عليه واجهة منزل

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقي مصرعه اثر سقوط واجهة منزل عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه

حيث لقى شخص مصرعه إثر سقوط واجهة منزل بمدينة المنيا الجديدة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

كانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط واجهة منزل على مالكه بمدينة المنيا الجديدة انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص يبلغ من العمر 45 عاما، مالك المنزل، متأثر بإصابات متفرقة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات